Donald Trump, la diplomazia iraniana avrebbe assunto degli psicologi per facilitare le trattative e le comunicazioni con il tycoon
Fonti internazionali descrivono una strategia comunicativa inedita nei colloqui ad alta tensione, tra valutazioni psicologiche e messaggi filtrati
trump iran tregua © Ansa
Avere a che fare e trattare con Donald Trump non è semplice. Anzi, forse per farlo al meglio servirebbero proprio degli psicologi e pare proprio che l'Iran ci abbia pensato. Secondo quanto riportato dal giornalista investigativo Jeremy Scahill su Raw Story, citando fonti iraniane, Teheran avrebbe integrato nel proprio team negoziale alcuni psicologi con il compito di "modellare" i messaggi destinati al tycoon. Le stesse fonti descrivono un approccio insolito: i funzionari iraniani avrebbero costruito profili psicologici dettagliati e ritenuto necessario un controllo specialistico dei contenuti, con l'obiettivo dichiarato di aumentare l'efficacia dei messaggi. In questa cornice, i diplomatici avrebbero persino paragonato il processo a un'interazione "come se si avesse a che fare con un paziente" una definizione che rende l'idea della strategia comunicativa adottata nei colloqui.
La salute del tycoon, da tempo sotto la lente d'ingrandimento
Oltre alla ricostruzione di Raw Story, alcune testate giornalistiche internazionali citano anche valutazioni sulla salute del presidente americano e sulla sua capacità di gestione dei negoziati. Inoltre, ad alimentare le voci ci sono anche alcuni segnali fisici e comportamentali osservati durante eventi ufficiali. Secondo quanto emerso, la Casa Bianca avrebbe attribuito alcune manifestazioni fisiche a cause ordinarie, mentre restano senza conferma ufficiale altre osservazioni circolate nei media. In tutto questo torna prepotente proprio la componente psicologica, soprattutto quando si parla di trattative complesse e ad alto rischio come quelle sul programma nucleare iraniano.
I negoziati procedono, ma l'incertezza resta
Il dottor John Gartner, ex docente della Johns Hopkins University Medical School, ha espresso in un podcast considerazioni molto nette sullo stato mentale del presidente, sostenendo che i sintomi osservati sarebbero particolarmente marcati. Si tratta di valutazioni non basate su un esame clinico diretto, ma su osservazioni pubbliche e analisi comportamentali. Nel frattempo, sul piano diplomatico, pare che venerdì 19 giugno a Lucerna Iran e Usa firmeranno il tanto atteso memorandum (l'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì 15, ndr). Ma il condizionale resta ancora d'obbligo, visto che, come riportato dalla Cnn, Donald Trump aveva annunciato ben 37 volte che l'accordo con Teheran era imminente...