Donald Trump, la diplomazia iraniana avrebbe assunto degli psicologi per facilitare le trattative e le comunicazioni con il tycoon

Avere a che fare e trattare con Donald Trump non è semplice. Anzi, forse per farlo al meglio servirebbero proprio degli psicologi e pare proprio che l'Iran ci abbia pensato. Secondo quanto riportato dal giornalista investigativo Jeremy Scahill su Raw Story, citando fonti iraniane, Teheran avrebbe integrato nel proprio team negoziale alcuni psicologi con il compito di "modellare" i messaggi destinati al tycoon. Le stesse fonti descrivono un approccio insolito: i funzionari iraniani avrebbero costruito profili psicologici dettagliati e ritenuto necessario un controllo specialistico dei contenuti, con l'obiettivo dichiarato di aumentare l'efficacia dei messaggi. In questa cornice, i diplomatici avrebbero persino paragonato il processo a un'interazione "come se si avesse a che fare con un paziente" una definizione che rende l'idea della strategia comunicativa adottata nei colloqui.