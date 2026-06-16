Iran, Vance: "Dettagli accordo forse resi noti prima di venerdì" | Media: "Da Usa 300mld per la ricostruzione" | Trump: "Fake News"

Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede "la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano", Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. L'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Secondo il Financial Times l'amministrazione Trump sarebbe pronta ad autorizzare la creazione di un fondo di investimento da 300 miliardi di dollari per l'Iran, a condizione che l'accordo definitivo per porre fine alla guerra includa un'intesa sul nucleare. Il tycoon ha smentito e bollato l'indiscrezione del quotidiano come "fake news". Nel frattempo il vicepresidente Usa, J.D Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.