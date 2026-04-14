Furbo o pazzo? L'ira di cattolici e Maga contro Donald Trump dopo le critiche al Papa

"È un lunatico genocida", ha detto la sua ex fedelissima Candace Owens. "Buona fortuna a Trump e ai repubblicani senza il voto dei cattolici, dei musulmani, degli elettori no-war, e di chiunque voleva i file di Epstein e guarda Tucker Carlson, Alex Jones e Megyn Kelly. Ma almeno sono popolari in Israele", ha tuonato Nicholas Fuentes, l'estremista di destra che aveva appoggiato il presidente, elencando tutte le categorie di elettori che l'amministrazione e il partito conservatore si sono alienati.