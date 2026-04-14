In occasione della sua visita in Algeria, papa Leone XIV è tornato a puntare il dito contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre. "Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne" ha detto il Pontefice. "Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d'amore e di pace, giorno per giorno", ha proseguito. Lodando quanto si fa invece nella Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria. Il Pontefice ha anche fatto tappa nel sito archeologico della città, antica sede episcopale e luogo profondamente legato alla figura di Sant'Agostino, uno dei più grandi pensatori del cristianesimo, dove ha piantato un ulivo per richiamare la pace. Il riferimento non può che essere rivolto anche a Donald Trump, soprattutto dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni.