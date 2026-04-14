Trump attacca il Papa Leone e divide i MAGA

Nuovo scontro tra Donald Trump e Papa Leone, mentre il presidente elogia il fratello del Pontefice definendolo "MAGA" e attacca il Vaticano. Ma la mossa apre un doppio fronte: da un lato le critiche dei cattolici americani, sempre più distanti dalle posizioni della Casa Bianca, dall’altro le crepe interne al mondo repubblicano, con figure di spicco e commentatori conservatori che contestano la linea sulla guerra in Iran. Una frattura crescente che arriva fino a evocare, tra polemiche e tensioni, anche il ricorso al 25esimo emendamento.