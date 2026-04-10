Il botta e risposta tra Trump e i suoi ex alleati è solo l'ultimo di una lunga serie. Pochi giorni fa Greene aveva attaccato il presidente Usa con un lungo post di fuoco su X, denunciando le "menzogne in ambito nucleare" raccontate "da decenni". Riferendosi alle parole del tycoon in cui minacciava di "colpire" centrali elettriche e ponti se Teheran non avesse aperto lo Stretto di Hormuz, Greene aveva affermato: "Tutti coloro, all'interno della sua amministrazione, che affermano di essere cristiani dovrebbero inginocchiarsi, implorare il perdono di Dio, smettere di venerare il presidente e intervenire per porre freno alla follia di Trump. Conosco tutti voi, così come conosco lui: lui è impazzito, e voi tutti ne siete complici. Non sto difendendo l'Iran, ma cerchiamo di essere onesti riguardo a tutta questa faccenda. Lo Stretto è chiuso perché Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra non provocata contro l'Iran, basata sulle stesse menzogne in ambito nucleare che vanno raccontando da decenni: ovvero che, da un momento all'altro, l'Iran avrebbe sviluppato un'arma nucleare".