Trump, show allo Stato dell'Unione: "È la nostra età dell'oro e non torneremo indietro"

L'inquilino della Casa Bianca ha alluso alla sua teoria complottistica sulle Presidenziali del 2020 anche quando ha accennato, mentre parlava di farmaci, a quello che dovrebbe essere "il suo terzo mandato". Attacchi e provocazioni anche nei confronti della decana Dem Nancy Pelosi. Invocando l'approvazione dell' "Insider Trading Act" per l'impedimento ai parlamentari di approfittare delle informazioni a loro disposizione, Trump ha sottolineato come, in quell'occasione, anche gli oppositori si siano alzati per applaudire: "Nancy Pelosi si è alzata?", non ha mancato di esclamare alludendo alle accuse, proprio di insider trading, rivolte in passato alla ex speaker della Camera.



"L'Iran vuole un accordo" - Rispetto ai temi internazionali, Trump si è riferito alla tregua ottenuta "grazie alla sua mediazione" a Gaza e soprattutto all'Iran: "Hanno sviluppato missili che possono colpire l'Europa e anche noi. Quello che è certo è che io non permetterò che l'Iran possa produrre delle armi atomiche - ha detto - li abbiamo già colpiti a giugno fermando il loro progetto e lo rifaremo se vogliono ricominciarlo. Ma stiamo negoziando, vogliono un accordo anche se non abbiamo sentito le parole magiche, ovvero 'non vogliamo avere la bomba nucleare". E in tutti i casi, il tycoon ha affermato di essere pronto "ad affrontare le minacce all'America". Non è mancato il consueto "count" dei conflitti risolti per merito dell'azione della sua amministrazione: "Ho risolto otto guerre e ora stiamo lavorando duramente per cercare di risolvere la nona, quella fra Ucraina e Russia", suscitando anche in questo caso la contestazione di alcuni democratici. Sulle questioni estere, Trump ha lodato Marco Rubio che, va da sé, "salirà alle cronache come il miglior segretario di Stato della storia".