Trump firma nuovi dazi globali al 10%, validi cinque mesi a partire dal 24 febbraio
Intanto il Wall Street Journal chiede le scuse del presidente alla Corte Suprema le cui decisioni rappresentano una "monumentale rivendicazione della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione"
Donald Trump ha annunciato di aver firmato, dallo Studio Ovale, "una tariffa globale del 10% su tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente". L'annuncio arriva dopo che la Corte suprema ha pubblicato una sentenza in cui stabiliva che Trump ha violato la legge federale con alcuni tipi di dazi. Il nuovo balzello entreranno in vigore martedì 24 febbraio e non si applicheranno a un'ampia gamma di beni, tra cui alcun prodotti alimentari e minerali critici, oltre ai prodotti gia' soggetti a dazi separati che non sono stati modificati dalla decisione della Corte.
Gli accordi - Nel frattempo dalla Casa Bianca hanno fatto sapere all'agenzia di stampa France Presse che i Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con gli Stati Uniti vedranno i dazi imposti nei loro confronti ridursi al 10% almeno in via temporanea. L'Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan hanno raggiunto intese per dazi al 15%. "È una misura temporanea poiché l'amministrazione ricorrerà ad altri poteri per applicare tariffe più appropriate o pre-negoziate", ha messo in evidenza un funzionario americano.
La nota del Wsj
L'uscita di Trump ha anche un riscontro politico. Le pesanti accuse ai giudici della Corte Suprema non piacciono a molti negli Stati Uniti. Tra questi il board editoriale del The Wall Street Journal che chiede a Donald Trump di porgere "delle scuse" alla Corte Suprema degli Stati Uniti dopo gli attacchi rivolti ai giudici in seguito alla sentenza sui dazi. Secondo il quotidiano economico, le parole del presidente contro i giudici rappresentano "probabilmente il momento peggiore della sua presidenza". La decisione della Corte, che ha limitato l’azione dell’esecutivo in materia tariffaria, viene invece definita una "monumentale rivendicazione della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione". Non manca un monito sui toni utilizzati dalla Casa Bianca: la retorica contro i giudici, avverte il quotidiano, potrebbe alimentare tensioni e spingere frange più radicali a gesti estremi.