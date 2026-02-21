Trump firma nuovi dazi globali al 10%, validi cinque mesi a partire dal 24 febbraio

Donald Trump ha annunciato di aver firmato, dallo Studio Ovale, "una tariffa globale del 10% su tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente". L'annuncio arriva dopo che la Corte suprema ha pubblicato una sentenza in cui stabiliva che Trump ha violato la legge federale con alcuni tipi di dazi. Il nuovo balzello entreranno in vigore martedì 24 febbraio e non si applicheranno a un'ampia gamma di beni, tra cui alcun prodotti alimentari e minerali critici, oltre ai prodotti gia' soggetti a dazi separati che non sono stati modificati dalla decisione della Corte.