Tensioni Usa-Italia, Trump: "Non ci siete stati per noi, non ci saremo per voi"

È una sorta di avvertimento quello pubblicato da Donald Trump sul social Truth: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”. Il presidente americano torna ad attaccare Roma, allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”. All’origine della tensione tra i due Paesi c’è la decisione di Roma di non consentire, nel rispetto degli accordi esistenti, l’uso della base siciliana ai caccia bombardieri americani diretti verso l’Iran. Inizialmente a Washington si era minimizzato, poi ad accendere lo scontro sono arrivate le pesanti accuse di Donald Trump contro Papa Leone XIV, definito “un debole” per le sue esortazioni alla pace. Giorgia Meloni a quel punto ha rotto gli indugi e ha definito “inaccettabili” le parole del presidente americano.