Trump, bufera dopo la pubblicazione del video sugli Obama-scimmie

Sono durissime le reazioni di condanna che arrivano sia dal fronte democratico che da quello repubblicano a Donald Trump dopo la pubblicazione sul suo social, Truth, dei coniugi Obama photoshoppati sui corpi di due scimmie. "Un comportamento inaccettabile", così, da più parti, è stato definito il gesto del tycoon. Il presidente degli Stati Uniti aveva già preso di mira gli Obama, ma questa volta secondo i suoi detrattori si è superato ogni limite. Il caso ha riacceso lo scontro politico e sollevato alcuni interrogativi sul controllo e sull'uso dei canali ufficiali di Donald Trump.