Trump, bufera dopo la pubblicazione del video sugli Obama-scimmie
A poco è servito il tentativo della Casa Bianca di"minimizzare parlando di un meme di Internetdi Viviana Guglielmi
Sono durissime le reazioni di condanna che arrivano sia dal fronte democratico che da quello repubblicano a Donald Trump dopo la pubblicazione sul suo social, Truth, dei coniugi Obama photoshoppati sui corpi di due scimmie. "Un comportamento inaccettabile", così, da più parti, è stato definito il gesto del tycoon. Il presidente degli Stati Uniti aveva già preso di mira gli Obama, ma questa volta secondo i suoi detrattori si è superato ogni limite. Il caso ha riacceso lo scontro politico e sollevato alcuni interrogativi sul controllo e sull'uso dei canali ufficiali di Donald Trump.