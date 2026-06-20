Trump: "Meloni vuole tornare amica per far risalire suoi numeri, no grazie"

"Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia - continua Trump - la sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti - un Paese che ama e protegge davvero l'Italia - rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)".