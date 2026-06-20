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Trump: "Meloni vuole tornare amica per far risalire suoi numeri, no grazie"

Il presidente Usa: "La sua popolarità in calo perché ha voltato le spalle agli Usa in Iran"

20 Giu 2026 - 14:20
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Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano la premier italiana "dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie".

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"Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia - continua Trump - la sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti - un Paese che ama e protegge davvero l'Italia - rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)".

"Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri "cosiddetti" alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica", ha osservato Trump.

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