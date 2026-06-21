Un altro attacco, un altro tweet al vetriolo sul suo social Truth. Donald Trump torna a parlare di Giorgia Meloni e dell'Italia. "Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene"
© Truth
Prima il caso della foto e poi quel "non la voglio più come fan"
Il rapporto tra Donald Trump e Giorgia Meloni è crollato durante l'ultimo G7 di Evian, in particolare a causa di una presunta richiesta insistente della Presidente del Consiglio di un selfie: "Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena". Seguita poi da un secondo affondo: "Non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato". Dall'altra parte la premier ha immediatamente smentito con un breve video sui suoi canali social, dove ha detto: "Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita".