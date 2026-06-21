"Mio zio Donald è un misogino, ha problemi con le donne forti": parla la nipote del presidente Usa
Mary Lea, psicologa clinica di New York, non sente il tycoon, suo zio, dal 2017: "È un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente. Sta perdendo il controllo, e peggiorerà ancora"
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Mary Lea Trump è una psicologa clinica e vive a New York. Il cognome non trae in inganno: è effettivamente parente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È infatti figlia di Fred Trump Jr., defunto fratello maggiore del tycoon. In altre parole, Mary Lea è la nipote dell'uomo più importante d'America. I due non si rivolgono la parola dal 2017. "Mio zio Donald è un misogino. Non rispetta le donne. Ha problemi con loro, in particolare con quelle forti", spiega al Corriere della Sera, riferendosi al recente strappo tra il tycoon e Giorgia Meloni. E aggiunge: "È un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente".
"Ha disturbi psichiatrici, gli importa solo di sé stesso"
Secondo la nipote, il presidente Usa "ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che possono solo peggiorare con il tempo". E poi rincara la dose: "È in grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per rendere questo periodo peggiore per lui e per noi, ma a ciò si aggiunge che oggi ha molto più potere. A Donald non importa cosa succede a nessuno, se non a sé stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà con sé".
"Sta perdendo il controllo, e peggiorerà ancora"
"È un uomo profondamente insicuro. Sta perdendo il controllo di sé stesso ed è sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E questo lo rende più disperato", spiega Mary Lea al Corriere della Sera. "L'unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri. Peggiorerà sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene".
"Mio zio è preoccupato da due cose"
Secondo la nipote, questa escalation verbale di Trump dipende "in parte dalle elezioni di midterm, in parte da quanto la geurra con l'Iran sia stata disastrosa. E poi c'è il suo stato psicologico: lui è un buco nero di bisogni. La cosa che lui desidera di più al mondo è essere amato, ma nessuno lo fa perché lui è incapace di amare qualcun altro. E quindi quel vuoto non può essere colmato".
I rapporti tra Mary Lea Trump e Donald Trump
L'ultima volta che i due hanno parlato "è stata nell'autunno del 2017, alla Casa Bianca, per il compleanno di mia zia Maryanne. È stato terribile", ha raccontato Mary Lea. E non è tutto: "Mio zio mi ha fatto causa per 100 milioni di dollari tre anni e mezzo fa. Abbiamo raggiunto un accordo: è tutto ciò che posso dire".