"Mio zio Donald è un misogino, ha problemi con le donne forti": parla la nipote del presidente Usa

Mary Lea Trump è una psicologa clinica e vive a New York. Il cognome non trae in inganno: è effettivamente parente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È infatti figlia di Fred Trump Jr., defunto fratello maggiore del tycoon. In altre parole, Mary Lea è la nipote dell'uomo più importante d'America. I due non si rivolgono la parola dal 2017. "Mio zio Donald è un misogino. Non rispetta le donne. Ha problemi con loro, in particolare con quelle forti", spiega al Corriere della Sera, riferendosi al recente strappo tra il tycoon e Giorgia Meloni. E aggiunge: "È un uomo in declino, cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente".