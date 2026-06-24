Trump critica il Senato: "Voto sull'Iran inopportuno e insignificante"

Un voto "inopportuno e privo di significato". Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato, con 50 voti a favore e 48 contrari, per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa in vista delle elezioni mid-term: abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e temi interni che stanno a cuore agli americani