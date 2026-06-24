LIVE
Ultimo aggiornamento: 12 minuti fa
Speciale Guerra in Iran

Gli aggiornamenti in tempo reale

Trump critica il Senato: "Voto sull'Iran inopportuno e insignificante"

Il tycoon contro la maggioranza repubblicana che ha votato a favore di una limitazione dei poteri di guerra del presidente in Iran

24 Giu 2026 - 06:31
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Un voto "inopportuno e privo di significato". Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato, con 50 voti a favore e 48 contrari, per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Ma anche la Casa Bianca pare voglia cambiare narrativa in vista delle elezioni mid-term: abbandonare l'Iran e concentrarsi sull'economia e temi interni che stanno a cuore agli americani

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
iran
usa
guerra iran
israele
libano

Sullo stesso tema