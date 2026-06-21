Niente sport all'aperto e stop alla vendita di alcolici in pubblico. Sono due delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per far fronte all'ondata di caldo africano che in questi giorni sta investendo ampie parti dell'Europa, e che nel Paese d'oltralpe ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nella giornata di sabato. Per domenica in 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime di allarme è da bollino arancione. A "salvarsi" la Borgogna e le Ardenne, che saranno invece sferzate da violenti temporali estivi.