Ondata di caldo sulla Spagna, scatta allerta per temperature fino a 42 gradi

L'Agenzia Statale di Meteorologia spagnola (Aemet) ha aggiornato l'avviso speciale sulla prima ondata di calore dell'estate nella penisola iberica e alle Baleari, che inizierà da domani e si protrarrà per diversi giorni della prossima settimana, almeno fino a mercoledì. Secondo Aemet, l'episodio di "temperature molto elevate e persistenti", con "un rischio importante nelle ore centrali del giorno" per chi svolge attività all'aperto e per persone vulnerabili, come anziani e soggetti con patologie cardiovascolari, avrà attenuazione solo a partire dal giovedì 25 giugno. Per domanica è atteso un ulteriore aumento delle temperature, che in alcune parti del sud della Spagna hanno raggiunto i 40 gradi, con un incremento "anche localmente straordinario nell'area cantabrica", al nord della penisola. I valori potranno superare i 40 gradi nella valle dell'Ebro e nelle depressioni nord-orientali, come nei bacini del Tago, Guadiana e Guadalquivir, dove localmente potranno toccare i 42 gradi. Nel resto della penisola e alle isole Baleari, le temperature oscilleranno tra i 36 e i 39 gradi, restando molto elevate anche nella notte, secondo le previsioni dell'Aemet.