Bonus condizionatori anche nel 2026: ecco cos'è e come richiederlo

In particolare, acquisto e installazione di questi dispositivi danno diritto alla detrazione a condizione che siano rispettate precise modalità di pagamento, come riporta l'articolo 14 del dl n. 63/2013 e l'articolo 16-bis, lettera h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), integrati dalla Legge di Bilancio 2025 che ha confermato la misura, escludendo però impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili.