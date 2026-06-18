Temperature estreme: come difendersi dai colpi di calore

CHE COSA SONO I COLPI DI CALORE E COME PREVENIRLI - Denominati anche “ipertermia”, sono una condizione patologica dell’organismo che si verifica in seguito all’esposizione prolungata a particolari condizioni climatiche tipiche dei mesi torridi dell’anno. I colpi di calore insorgono in presenza di temperature elevate, che innalzano la temperatura del soggetto, e di alta umidità o di scarsa aerazione: questa impedisce l'evaporazione del sudore, mezzo principale attraverso cui il nostro organismo disperde intorno a sé il calore in eccesso, abbassando la propria temperatura interna. In questo genere di condizioni, in pratica, l’organismo assorbe più calore di quanto non riesca a cederne all’esterno e finisce per vedere alterato il proprio equilibrio termico. I soggetti più a rischio sono bambini, anziani, soggetti disidratati, cardiopatici e le persone sottoposte a sforzi fisici intensi. Il colpo di calore è un evento ben diverso dal colpo di sole e non bisogna confonderlo con questo, anche se i sintomi sono simili. Il colpo di sole, o insolazione, è causato dall’esposizione diretta e prolungata del corpo, e soprattutto della testa, ai raggi solari; il colpo di calore, invece, può manifestarsi anche in assenza di esposizione diretta ai raggi solari.