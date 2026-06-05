Prova costume: meglio il dentista che mostrarsi in bikini

L’ANSIA DA PROVA COSTUME – Chi l’ha detto che la spiaggia è un luogo di benessere, di relax e anche di un filo di pigrizia? La società di sondaggi Toluna ha effettuato un’indagine su mille americani adulti e fotografa una realtà inequivocabile: per quasi la metà del campione, l'avvicinarsi delle ferie innesca un vero e proprio cortocircuito emotivo che trasforma la spiaggia da luogo di svago a fonte di profondo stress. Il 46% delle persone non si sente a proprio agio all'idea di mostrarsi in costume da bagno e il 33% ha dichiarato addirittura che preferirebbe addirittura "andare dal dentista" piuttosto che svestirsi pubblicamente sulla spiaggia. Il dato fotografa il disagio psicologico, emotivo e sociale sempre più radicato, confermato in Europa dai dati del report Unembarassing Bodies condotto nel Regno Unito da OnePoll su un campione di 15mila adulti: oggi l'82% delle persone dichiara di provare imbarazzo o fastidio per il proprio fisico. Questa ansia da immagine corporea ha raggiunto livelli tali da modificare i comportamenti, facendo rinunciare ad andare in spiaggia o a mostrarsi in costume da bagno: un fenomeno che colpisce trasversalmente, ma che diventa un vero e proprio allarme tra i più giovani, costantemente sottoposti al confronto impari con i filtri dei social network: la percentuale di chi diserta le spiagge arriva infatti al 24% tra i ragazzi della Generazione Z. L’amore che gli Italiani hanno per il mare attenua la diffusione di atteggiamenti così estremi, ma l’imbarazzo nei confronti delle proprie forme, considerate troppo generose, è molto diffuso anche da noi: non a caso nella tarda primavera le palestre e i centri fitness si affollano di persone che cercano di correre ai ripari con allenamenti super intensi mentre sui media spopolano le proposte di diete e regimi last minute.