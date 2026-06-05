Bonus decoder Tv 2026: come funziona e chi può chiederlo

Non è ancora stata comunicata la data di apertura delle domande, che sarà stabilita con un successivo provvedimento, ma si può già dire che il meccanismo ricalcherà quello già utilizzato per il bonus elettrodomestici: la richiesta dovrà essere presentata online (mediante la piattaforma Pari, gestita da PagoPa), i requisiti verranno verificati automaticamente e, in caso di esito positivo, sarà rilasciato un voucher da utilizzare presso i rivenditori aderenti. La misura dispone di 30 milioni di euro finanziati attraverso i fondi di coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Di questi, 28,8 milioni saranno destinati ai cittadini, mentre il 4 per cento coprirà i costi di gestione di PagoPa e Invitalia. Le domande saranno accettate in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi.