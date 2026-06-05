Bonus decoder Tv 2026: come funziona e chi può chiederlo

È in arrivo il nuovo bonus decoder Tv per le famiglie che devono aggiornare i dispositivi per la ricezione dei canali televisivi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le regole della misura, che consentirà di ottenere uno sconto immediato sull’acquisto dei decoder, necessari per rendere compatibili le tv con gli standard di trasmissione. Sarà concesso un solo contributo per famiglia, previa verifica dei requisiti e del pagamento del canone Rai, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Il contributo erogato non sarà superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque fino a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari. Il decoder digitale terrestre deve essere in grado di ricevere segnali tv terrestri basati sul nuovo standard DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica HEVC (high efficiency video coding) Main 10; il decoder satellitare, invece, deve essere dotato di sintonizzatore DVB-S2 e standard di compressione video HEVC a 10 bit.
Non è ancora stata comunicata la data di apertura delle domande, che sarà stabilita con un successivo provvedimento, ma si può già dire che il meccanismo ricalcherà quello già utilizzato per il bonus elettrodomestici: la richiesta dovrà essere presentata online (mediante la piattaforma Pari, gestita da PagoPa), i requisiti verranno verificati automaticamente e, in caso di esito positivo, sarà rilasciato un voucher da utilizzare presso i rivenditori aderenti. La misura dispone di 30 milioni di euro finanziati attraverso i fondi di coesione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Di questi, 28,8 milioni saranno destinati ai cittadini, mentre il 4 per cento coprirà i costi di gestione di PagoPa e Invitalia. Le domande saranno accettate in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi.
L'elenco dei decoder ammessi al bonus sarà pubblicato sul sito del Ministero: sulla piattaforma informatica Pari, con accesso tramite la sezione servizi dell’app IO oppure attraverso Spid o carta d'identità elettronica, invece, sarà possibile controllare il progresso della propria domanda, l'eventuale soddisfacimento dei requisiti e soprattutto ottenere il codice alfanumerico utilizzabile presso i negozianti che hanno aderito all'iniziativa.