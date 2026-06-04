Nel frattempo da Bruxelles è arrivato un segnale importante sul fronte energetico. La Commissione europea ha aperto alla possibilità per gli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità di bilancio per investimenti legati alla sicurezza e alla resilienza energetica. Le risorse, però, non potranno essere impiegate per finanziare misure come il taglio delle accise sui carburanti. Le nuove regole prevedono infatti che i fondi siano destinati esclusivamente a progetti che favoriscano la transizione energetica e riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Tra gli interventi finanziabili rientrano impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, reti elettriche, sistemi di accumulo, incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli fotovoltaici.