Giorgetti: "Taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno"

"Sono partito per Cipro con un quadro già delineato che si sta ulteriormente definendo. Credo che si andrà a un decreto legge domani sera, prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e trasporto pubblico locale con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Ci sarà poi anche un intervento per garantire il proseguimento delle attività dell'Ex Ilva". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. Una misura che, rispondendo ad una domanda, si "potrebbe prorogare".