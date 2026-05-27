Scene di caos

Alto Adige, diesel a 20 centesimi per errore: distributore preso d'assalto

È successo a Avelengo. Lo sconto involontario ha causato un danno di circa 10mila euro al gestore 

27 Mag 2026 - 11:10
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Scene di autentico caos a Avelengo, in Alto Adige dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel, erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore. La notizia è stata riportata da Neue Südtiroler Tageszeitung.  Un'"offerta speciale" che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire.

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 Come confermato al quotidiano dalla sindaca Anna Plank, si sono verificate scene caotiche: si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo "miracolo", visto il rialzo dei carburanti avvenuto negli ultimi mesi, che però è durato poco, o meglio è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante.

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"Cose del genere accadono molto raramente", afferma Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell'Alto Adige. La causa dell'involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata un errore elettronico. "La stazione di servizio in questione è una cosiddetta "ghost-station" (stazione fantasma)", spiega Soppera. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. Nelle stazioni fantasma, l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici avviene tramite tele-assistenza direttamente da parte dei fornitori di carburante. Nel caso di Avelengo, durante l'aggiornamento si è verificato un errore elettronico nella sede centrale: invece di 1,999 euro, è stato inserito 0,199, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro.

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 "Dato che però non è stata colpa sua, spetterà probabilmente alla sede centrale risarcire il danno", afferma Soppera. Nella stazione di servizio sono presenti telecamere di sorveglianza, ma secondo Soppera i clienti non possono essere perseguiti: "Non hanno fatto nulla di illecito, il prezzo esposto era effettivamente quello più basso".

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