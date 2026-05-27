Alto Adige, diesel a 20 centesimi per errore: distributore preso d'assalto

Scene di autentico caos a Avelengo, in Alto Adige dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel, erogato a 19,9 centesimi al litro per alcune ore. La notizia è stata riportata da Neue Südtiroler Tageszeitung. Un'"offerta speciale" che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire.
Diesel a 20 centesimi per errore, code a un distributore in Alto Adige
Come confermato al quotidiano dalla sindaca Anna Plank, si sono verificate scene caotiche: si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo "miracolo", visto il rialzo dei carburanti avvenuto negli ultimi mesi, che però è durato poco, o meglio è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante.
"Cose del genere accadono molto raramente", afferma Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell'Alto Adige. La causa dell'involontario sconto sul carburante ad Avelengo è stata un errore elettronico. "La stazione di servizio in questione è una cosiddetta "ghost-station" (stazione fantasma)", spiega Soppera. Si tratta di distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente. Nelle stazioni fantasma, l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici avviene tramite tele-assistenza direttamente da parte dei fornitori di carburante. Nel caso di Avelengo, durante l'aggiornamento si è verificato un errore elettronico nella sede centrale: invece di 1,999 euro, è stato inserito 0,199, causando al gestore un danno di circa 10.000 euro.
Presidente dei gestori dell'Alto Adige: "Automobilisti non perseguibili"
"Dato che però non è stata colpa sua, spetterà probabilmente alla sede centrale risarcire il danno", afferma Soppera. Nella stazione di servizio sono presenti telecamere di sorveglianza, ma secondo Soppera i clienti non possono essere perseguiti: "Non hanno fatto nulla di illecito, il prezzo esposto era effettivamente quello più basso".