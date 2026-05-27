Alto Adige, diesel a 20 centesimi per errore: distributore preso d'assalto

Come confermato al quotidiano dalla sindaca Anna Plank, si sono verificate scene caotiche: si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati persino con delle taniche. Un piccolo "miracolo", visto il rialzo dei carburanti avvenuto negli ultimi mesi, che però è durato poco, o meglio è durato fino all'esaurimento delle scorte di carburante.