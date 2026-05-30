La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo Stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l’elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell’inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.



