Vino, vendite in calo ovunque ma soprattutto nell'export

Il mercato del vino segna il passo con una contrazione complessiva di numeri in tutti i settori del mercato, maggiormente però nell'export. L'Italia si conferma come il principale produttore mondiale di vino con 44,4 milioni di ettolitri, esattamente il 19,7% del mercato mondiale e con un piccolo incremento nella produzione ma è scattato l'allarme sovrapproduzione in tutto il settore vinicolo. Sono i dati dell’indagine sul settore del vino in Italia realizzata dall'area studi di Mediobanca che ha preso in esame le maggiori 255 società di capitali italiane del settore, con un fatturato di oltre 20 milioni di euro. Un'analisi importante sui conti e sul territorio di produzione.