Chiusa la 15esima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival

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Il Porto Cervo Wine & Food Festival celebra il successo della 15ª edizione dell’evento boutique, confermandosi come uno degli appuntamenti più autorevoli e apprezzati nel panorama enogastronomico del Mediterraneo, una kermesse che ha coinvolto oltre 100 espositori con novità produttive che hanno fatto registrare il sold out di pubblico e addetti ai lavori in tutte le quattro giornate.
Un percorso costruito nel tempo che ha saputo conquistare la fiducia di produttori, operatori e buyer, oltre al pubblico, sempre presente con crescente partecipazione anche nell’edizione del 2026, diventando un punto di riferimento stabile sia a livello regionale, che nazionale e internazionale.
Organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, con la magistrale regia del patron Franco Mulas, direttore di uno degli hotel più iconici al mondo, l’evento ha ribadito la sua vocazione di piattaforma di incontro tra aziende, buyer nazionali e internazionali, stampa specializzata e appassionati. Tra eccellenza, lusso e visione internazionale, il Porto Cervo Wine & Food Festival ha confermato la vocazione della destinazione Costa Smeralda.
L’evento non perde così la sua caratteristica peculiare, raggiunta in anni di grande lavoro, che gli hanno fatto acquisire credibilità: quella di saper raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, creare momenti di incontro tra le realtà enogastronomiche locali, nazionali e internazionali, far vivere esperienze memorabili agli ospiti, dare visibilità alle eccellenze tramite l’importante e diffusa rete di contatti, strumenti di comunicazione e canali di marketing.
Un evento che nella sua 15esima edizione ha confermato l’evoluzione che l’ha contraddistinto in questi anni, facendolo diventare una piattaforma di scambio e arricchimento tra i produttori e i consumatori, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano insieme agli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino. Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo. Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo ampliare il proprio respiro, mantenendo un’identità fortemente legata al territorio ma aprendosi al confronto con le migliori realtà nazionali e internazionali. Oggi il Festival rappresenta un hub strategico dove degustazione, networking e approfondimento culturale si integrano in un format maturo e dinamico.
L’edizione 2026 ha proposto ancora una volta un programma articolato, che ha affiancato alle giornate dedicate agli operatori momenti aperti al pubblico, offrendo un’esperienza immersiva tra vino, gastronomia e ospitalità d’eccellenza. Tra i momenti più attesi, le degustazioni, gli eventi fuori fiera e il conferimento dei riconoscimenti del PCWFF Award, dedicati ai vini, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico.
Con la degustazione alla cieca condotta dall’Associazione Italiana Sommelier, sono stati premiati i vini partecipanti al Porto Cervo Wine & Food Festival.
Spumanti metodo charmat. Foss Marai: Foss Marai Guia brut 2025
Bianchi nazionali. Cantine Barone: Mater Cilento Fiano 2020
Vini Rosati. Tenuta Masone Mannu: Masone Mannu Gran Rosè Igt
Spumanti metodo classico. Corte Aura: Corte Aura Franciacorta Satin 2018
Spumante metodo classico rosè. Cuvage: Cuvage Rosè brut 2021
Vermentino di Gallura DOCG. Tenute Campianatu: Campianatu Vermentino di Gallura Superiore 2023
Bianchi sardi. Cantina Santadi: Case delle Fate Valli di Porto Pino Igt 2023
Rossi nazionali. Foss Marai, Masseria La Sorba: Vito primitivo Igt Puglia 2021
Rossi sardi. Vitivicola Fratelli Puddu: Carros Nepente di Oliena classico 2021.
Sono stati poi assegnati, sempre durante la cerimonia di premiazione andata in scena nella Piazzetta di Porto Cervo, i riconoscimenti del Pcwff Award assegnati a chi si è distinto nella Spirits challenge.
Primo posto. Esse Gin. Etichetta: Esse Gin – Cocktail:
Secondo posto. Pernod Ricard. Etichetta: Avión Reserva Cristalino- Cocktail: Paloma
Terzo posto. Mirto Sannai. Etichetta Redivivus, Cocktail: Basil Smash
Premio speciale “Masters of spirits”. Azienda: Distilleria Bonaventura Maschio.
Un premio speciale all’interno del Porto Cervo Wine & Food Festival è stato quello dedicato a personalità e aziende del mondo del vino che si sono particolarmente distinte sulla scena sarda e nazionale.
Premio alla carriera: Tore Sechi
Ambasciatore del cibo: Andrea Eriu
Ambasciatore del vino: Simone Sechi
Lavoro di coppia nel mondo del cibo: Federica Sopracase e Pier Francesco Fracassi.
Premio immagine e comunicazione: Tenuta Castelsanto
Agenti Emergenti: Vincenzo Vignocchi