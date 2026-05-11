Chiusa la 15esima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival

Un evento che nella sua 15esima edizione ha confermato l’evoluzione che l’ha contraddistinto in questi anni, facendolo diventare una piattaforma di scambio e arricchimento tra i produttori e i consumatori, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano insieme agli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino. Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo. Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo ampliare il proprio respiro, mantenendo un’identità fortemente legata al territorio ma aprendosi al confronto con le migliori realtà nazionali e internazionali. Oggi il Festival rappresenta un hub strategico dove degustazione, networking e approfondimento culturale si integrano in un format maturo e dinamico.