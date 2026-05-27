Guerra in Iran, conto salato per gli italiani: già bruciati 2,6 miliardi di euro

L'effetto del conflitto si sta facendo sentire anche sul mercato del credito. Pur senza un intervento diretto della Bce, l'Euribor (si tratta del principale parametro per molti mutui a tasso variabile, ndr) ha iniziato a salire, spinto dalle aspettative dei mercati. Dall'inizio della crisi l'indice è aumentato di circa 20 punti base, con punte di 28 punti sul tasso a tre mesi. Per chi ha acceso negli ultimi anni un mutuo variabile standard da 126 mila euro in 25 anni, l'aumento si traduce in circa 10 euro in più sulle rate tra aprile e maggio. Ma il vero timore riguarda i prossimi mesi. Secondo le proiezioni aggiornate al 25 maggio 2026, entro fine anno la rata potrebbe arrivare a circa 655 euro mensili. A gennaio era pari a 615 euro: l'incremento complessivo sarebbe di circa 40 euro al mese. E proprio sul tema della sostenibilità economica l'Fmi richiama prudenza anche per i conti pubblici italiani: "Qualsiasi nuova spesa, compresa quella per la difesa, dovrebbe essere interamente compensata per salvaguardare la sostenibilità fiscale".