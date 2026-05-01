Caro energia, idee alternative per cucinare utilizzando il sole

A Murlo, in provincia di Siena, l'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano ha intervistato Nicola Ulivieri, l'ingegnere che ha costruito "un forno solare, un vero e proprio specchio ustorio di Archimede".

"Un'invenzione di migliaia di anni - ha spiegato - il funzionamento è quello di concentrare raggi solari in un punto detto di fuoco". "Lo specchio ustorio - ha aggiunto - veniva utilizzando anche per accendere la fiamma olimpica, e tuttora viene utilizzando per questo, in epoca più recente abbiamo pensato di utilizzarlo per cucinare".