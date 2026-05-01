Caro energia, idee alternative per cucinare utilizzando il sole
A "Mattino Cinque" un'idea per tagliare i costi delle bollette, preparando dal caffè alle salsicce
© Da video
A Murlo, in provincia di Siena, l'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano ha intervistato Nicola Ulivieri, l'ingegnere che ha costruito "un forno solare, un vero e proprio specchio ustorio di Archimede".
"Un'invenzione di migliaia di anni - ha spiegato - il funzionamento è quello di concentrare raggi solari in un punto detto di fuoco". "Lo specchio ustorio - ha aggiunto - veniva utilizzando anche per accendere la fiamma olimpica, e tuttora viene utilizzando per questo, in epoca più recente abbiamo pensato di utilizzarlo per cucinare".
L'ingegnere ha poi mostrato durante la diretta come preparare il caffè: "La moka è pronta in genere in un minuto, bisogna tenere lo specchio ben lucidato, l'orario non influenza molto, è importante la luce del sole e il cielo limpido, si può cucinare anche d'inverno, sulla neve, in montagna, ho pubblicato anche video in rete in cui preparo le salsicce".