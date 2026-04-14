Caro bollette, Salvini: "Con Giorgetti pensiamo a blocco conto energia"
"Sono pienamente d'accordo con lui", ha detto il vicepremier in merito alle dichiarazioni dell'ad di Eni, Claudio Descalzi, che ha invitato a rimuovere il bando europeo al gas russo
© Ansa
"La situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata, io penso alle soluzioni che stiamo ipotizzando tra cui, ci stavo ragionando con il ministro dell'Economia Giorgetti, il blocco del conto energia, del conto bollette, luce, gas al pre-guerra in Iran per tutto il 2026". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando a Rtl 102.5.
"Non possiamo fare a meno del gas russo"
"Sono pienamente d'accordo con lui", ha detto Salvini commentando le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che ha invitato a rimuovere il bando europeo al gas russo. "Io non sono filoputiniano, sono un realista pragmatico e cerco di ascoltare quello che i cittadini chiedono. Non possiamo fare a meno ancora a lungo del gas e petrolio russo", ha aggiunto.