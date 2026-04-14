"Sono pienamente d'accordo con lui", ha detto Salvini commentando le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, che ha invitato a rimuovere il bando europeo al gas russo. "Io non sono filoputiniano, sono un realista pragmatico e cerco di ascoltare quello che i cittadini chiedono. Non possiamo fare a meno ancora a lungo del gas e petrolio russo", ha aggiunto.