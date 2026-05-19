All'alba un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti, manager e professionisti della finanza poco più che trentenni lascia Torino diretto a Milano con laptop, auricolari e bicchieri di caffè in mano. La sera rifaranno il percorso inverso. Quella che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una routine estrema è diventata la normalità. Bloomberg la definisce una delle trasformazioni urbane più evidenti del Nord Italia: vivere a Torino e lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa.
La ragione principale? Affitti troppo cari
Secondo i dati citati da Bloomberg, i prezzi delle case a Milano sono ormai oltre due volte e mezzo superiori rispetto a Torino, mentre gli affitti risultano più alti dell'82%. Negli ultimi dieci anni il divario è aumentato in modo costante: nel 2016 comprare casa a Milano costava meno di 4mila euro al metro quadrato, mentre oggi si sfiorano i 6mila euro. Torino, nello stesso periodo, è passata da circa 2mila euro a poco più.
Ancora più evidente il confronto sugli affitti: nel capoluogo lombardo si è saliti da circa 15 a 22 euro al metro quadrato; sotto la Mole da meno di 10 a circa 13. Tradotto nella vita quotidiana significa una differenza di centinaia di euro al mese per un semplice bilocale. Per molti giovani professionisti il calcolo è diventato inevitabile: meglio investire tempo nei trasferimenti che sacrificare metà stipendio per vivere a Milano.
L'alta velocità ha cancellato le distanze
A rendere possibile questo nuovo pendolarismo è stata soprattutto l'alta velocità. I 140 chilometri tra Torino e Milano non sono più percepiti come una barriera geografica, ma come una tratta quotidiana. Bloomberg sottolinea come dal 2010 i viaggi ferroviari tra le due città siano praticamente triplicati. Un fenomeno che avvicina l'Italia alle grandi direttrici internazionali da Philadelphia a Manhattan, da Birmingham a Londra. Il treno, più che un mezzo di trasporto, è diventato un ufficio mobile: c’è chi apre il computer appena seduto, chi organizza call in cuffia, chi sfrutta quell'ora per preparare riunioni e presentazioni.
La nuova geografia sociale di Milano
Dietro l'aumento dei prezzi c'è anche il cambiamento profondo vissuto dal capoluogo lombardo negli ultimi anni. La città ha beneficiato di un forte afflusso di ricchezza internazionale: professionisti rientrati dall'estero, manager stranieri, investitori attratti anche dagli incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni. Il risultato è una crescita immobiliare che ha trasformato alcuni quartieri in aree ormai inaccessibili persino per lavoratori con stipendi medio-alti. Bloomberg paragona Milano a metropoli come Londra, Dubai e San Francisco, città dove la pressione immobiliare ha progressivamente espulso il ceto medio dalle zone centrali.
Torino riscopre il suo fascino
Mentre Milano accelera, Torino rallenta ed è proprio questo, per molti, il suo punto di forza. Più verde, meno congestionata, con ritmi percepiti come più umani e un costo della vita ancora sostenibile, la città piemontese sta vivendo una nuova attrattività. I quartieri residenziali si popolano di nuovi residenti che lavorano altrove. L'asse Torino-Milano assomiglia sempre meno a una semplice tratta ferroviaria e sempre più a un’unica grande area metropolitana diffusa.
La fragilità della vita in corsa
Resta il rovescio della medaglia. Basta un guasto sulla linea alta velocità o un ritardo di mezz'ora per mandare in tilt giornate organizzate al minuto. Il costo degli abbonamenti ferroviari pesa, la stanchezza si accumula e il tempo passato in viaggio diventa parte integrante della routine. Ma, nonostante tutto, il fenomeno continua a crescere. Perché ormai nel Nord Italia, il vero lusso non è più vivere vicino all'ufficio è riuscire a permettersi una casa.