Lombardia lancia la nuova strategia per attrarre investimenti: cosa prevede

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La Lombardia ha presentato presso Palazzo Grazioli a Roma la nuova strategia regionale per l’attrazione degli investimenti. Gli obiettivi del piano, che vede la regia dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, sono quelli di aumentare i flussi e attrarre investimenti capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere produttive e creare occupazione qualificata. In questo contesto si inserisce il rafforzamento di ‘Opportunity Lombardy’, l’iniziativa regionale dedicata alla mappatura e valorizzazione delle opportunità insediative disponibili sul territorio. La nuova strategia si inserisce nel quadro del ‘Piano industriale strategico regionale’ e mira a rendere la Lombardia un ecosistema integrato, competitivo e riconoscibile a livello internazionale.
La Lombardia in numeri
La Lombardia oggi è il principale motore economico del Paese, con un prodotto interno lordo pari a oltre il 23% del PIL nazionale e una quota di export superiore a un quarto del totale. La Regione è anche il primo polo per l’attrazione di investimenti esteri: dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1.158 complessivi in Italia, mantenendo negli ultimi 5 anni una quota tra il 35% e il 45%. Nel periodo 2020-2025, Regione Lombardia grazie a ‘Invest in Lombardy’, in collaborazione con ‘Milano & Partners’, ha supportato oltre 1.400 aziende estere interessate a investire sul territorio. Di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento, con un impatto stimato di 2,8 miliardi di euro di capital expenditure e 6.200 nuovi posti di lavoro.
Lo sguardo verso l’Europa
Al centro della strategia si colloca proprio il rafforzamento di ‘Invest in Lombardy’, con l'obiettivo di offrire un punto di accesso unico lungo tutto il ciclo dell’investimento. “I numeri confermano il nostro primato italiano rispetto all’attrazione investimenti esteri; non possiamo però fermarci al primato nazionale, possiamo e dobbiamo migliorarci”, ha spiegato l’assessore Guido Guidesi. “Questo è l’obiettivo della nuova strategia di attrazione degli investimenti che oggi abbiamo presentato e in cui si evidenzia un ruolo più da protagonista e attivo di Regione Lombardia al fine di cogliere opportunità di nuovi investimenti presentandoci con ecosistemi completi: dalla ricerca, ai fornitori, alle competenze. Proviamo a giocarci la partita dell’attrazione in un campionato più difficile e maggiormente competitivo; alziamo il livello, proviamo a migliorarci; vogliamo essere meta internazionale e hub europeo”.