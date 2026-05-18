Lombardia lancia la nuova strategia per attrarre investimenti: cosa prevede

La Lombardia oggi è il principale motore economico del Paese, con un prodotto interno lordo pari a oltre il 23% del PIL nazionale e una quota di export superiore a un quarto del totale. La Regione è anche il primo polo per l’attrazione di investimenti esteri: dal 2021 al 2025 ha attratto 448 progetti su 1.158 complessivi in Italia, mantenendo negli ultimi 5 anni una quota tra il 35% e il 45%. Nel periodo 2020-2025, Regione Lombardia grazie a ‘Invest in Lombardy’, in collaborazione con ‘Milano & Partners’, ha supportato oltre 1.400 aziende estere interessate a investire sul territorio. Di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento, con un impatto stimato di 2,8 miliardi di euro di capital expenditure e 6.200 nuovi posti di lavoro.