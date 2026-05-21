La variazione più favorevole riguarda una parte degli ex dipendenti pubblici andati in pensione con la vecchiaia ordinaria attraverso le gestioni ex Inpdap. Per mesi molti di loro hanno percepito assegni inferiori al dovuto a causa di errori nei calcoli effettuati dall'Inps. L'istituto di previdenza sta completando i ricalcoli automatici e nel cedolino di giugno compariranno sia gli importi corretti sia gli arretrati accumulati nel tempo. In alcuni casi le somme restituite potranno superare i mille euro. Non si tratta di nuove misure o bonus straordinari, ma di un conguaglio: soldi che spettavano ai pensionati e che vengono riconosciuti solo ora dopo mesi di verifiche amministrative.