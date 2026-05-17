Pensioni, dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni

Tra le misure allo studio dell'esecutivo c'è la conferma dell'isopensione con il meccanismo attuale dei sette anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Oggi lo strumento, introdotto dalla legge Fornero, consente alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori all'uscita attraverso accordi sindacali, coprendo integralmente il costo dell'assegno e dei contributi fino al raggiungimento della pensione. Senza un intervento normativo, però, dal 2027 l'anticipo massimo tornerebbe a quattro anni. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha confermato che il governo sta lavorando a una proroga fino al 2029, probabilmente tramite un emendamento al decreto Primo Maggio. L'obiettivo è evitare che imprese e lavoratori perdano uno degli strumenti più utilizzati per la gestione degli esuberi e del ricambio generazionale.