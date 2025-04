Pensioni, allarme Inps: "C’è un buco da 6,6 miliardi"

Poiché la legge prevede che per i dipendenti ci sia l'automaticità delle prestazioni, questi contributi fanno comunque parte del montante contributivo dei lavoratori anche se non sono stati pagati dal datore e poi sono stati rottamati. Ecco perché lo Stato dovrà recuperarli in qualche modo nei prossimi anni. Il Civ ricorda anche che per i contributi degli autonomi, invece, non c'è un peso reale per l'Istituto nel lungo periodo, dato che per loro non c'è automaticità delle prestazioni e i contributi non versati non danno luogo all’aumento del montante. I provvedimenti di "stralcio" delle cartelle contributive sono stati introdotti con diverse leggi fino al 2015: comportano in totale la cancellazione di 16,4 miliardi dal bilancio, che "incideranno negativamente per 13,7 miliardi di euro sul Rendiconto generale 2024". Il buco non ha impatto sul patrimonio, spiega il Civ, perché viene coperto dal Fondo di svalutazione dei crediti.