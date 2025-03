Istat: "Over 50 al lavoro sono 10 milioni, raddoppiati in 20 anni"

La forza lavoro italiana invecchia sempre di più: gli over 50 al lavoro a gennaio 2025 hanno sfiorato quota 10 milioni (9.992.00), con oltre cinque milioni di unità in più rispetto allo stesso mese del 2005 mentre nello stesso periodo gli under 35 sono passati da 7,47 milioni a 5,44 con oltre due milioni in meno. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat gli occupati in Italia sono cresciuti tra gennaio 2005 e gennaio 2025 di 1,86 milioni di unità ma c'è stato, a causa dell'andamento demografico e della stretta sull'accesso alla pensione, un significativo aumento sull'età media dei lavoratori.