Il governo interverrà per bloccare l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile nel 2027, previsto dalla normativa a fronte dell'aumento della speranza di vita a 65 anni. Lo afferma il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, confermando un intervento statale per far sì che l'età di vecchiaia resti a 67 anni e i contributi necessari per la pensione anticipata indipendentemente dall'età restino a quota 42 anni e 10 mesi.