Manovra, doppia stretta sulle pensioni dal 2032: per le "finestre mobili" e riscatto della laurea

Arriva una nuova doppia stretta sulle pensioni anticipate, cioè che consentono di andare in pensione al momento con 42 anni e 10 mesi di contributi. Con l'emendamento presentato dal governo, a partire dal 2032 aumenterà la "finestra mobile" che è necessario attendere prima di ricevere la pensione, che sale dai tre mesi attuali a quattro mesi nel 2032. Poi progressivamente a cinque mesi nell'anno successivo e a sei mesi dal 2034.