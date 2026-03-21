Denatalità e pensioni, l'allarme arriva da Washington: l'Italia rischia una crisi fiscale

L'intelligence americana mette in guardia anche su un altro fenomeno che considera in crescita: la vulnerabilità di alcuni giovani immigrati alla radicalizzazione politica e religiosa. Il report indica tra le cause principali la scarsa integrazione sociale e le limitate opportunità lavorative in alcuni paesi dell'Ue, combinate con differenze culturali e religiose profonde. Si segnalano aumenti degli atti di terrorismo, della violenza contro le donne e dell'antisemitismo tra immigrati provenienti da paesi islamici. Una delle conseguenze dirette, secondo il documento, è la crescita del sentimento anti-immigrazione tra gli elettori europei. Il report cita anche la presenza in Europa di movimenti islamici legati ai Fratelli Musulmani e avverte che gruppi terroristici hanno usato il conflitto tra Hamas e Israele come leva per pianificare attacchi contro obiettivi cristiani ed ebrei sul territorio europeo.