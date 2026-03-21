Denatalità e pensioni, l'allarme arriva da Washington: l'Italia rischia una crisi fiscale
L'Annual Threat Assessment 2026 ci avverte: la crisi demografica pesa sui conti pubblici e sul futuro del sistema previdenziale
© Istockphoto
Culle vuote, pensioni scoperte. A ripetere questo memento mori è stavolta il rapporto annuale dell'intelligence americana che indica proprio l'Italia come uno dei paesi europei più esposti alle conseguenze della denatalità e dell'invecchiamento della popolazione. Il documento, pubblicato dall'Office of the Director of National Intelligence, analizza annualmente le principali minacce alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, dalle armi di distruzione di massa alla criminalità organizzata, fino alle tensioni economiche globali. E va a caccia di potenziali pericoli facendo le pulci a tendenze e finanze di altri Stati.
Pensioni sotto pressione
Secondo il rapporto, Italia, Germania e gran parte dell'Europa orientale si trovano di fronte a una sfida fiscale seria e sempre più urgente. Le ondate di pensionamenti in arrivo nei prossimi anni graveranno sui sistemi previdenziali pubblici, mentre il numero di lavoratori giovani disponibili a sostenere quei sistemi si assottiglia anno dopo anno. Una forbice che rischia di allargarsi rapidamente.
L'età media supera i 47 anni
Il continente europeo ha cercato di tamponare la carenza di forza lavoro puntando sull'immigrazione, soprattutto quella poco qualificata. A fronte di una popolazione che resta abbastanza anziana: l'età media in Europa ha superato i 47 anni. Il report sottolinea che questa strategia ha mostrato limiti evidenti. La mancata integrazione degli immigrati e la distanza tra sistemi di valori diversi hanno alimentato tensioni sociali difficili da contenere, e ridotto la speranza di assorbire i nuovi arrivati nel mercato del lavoro.
Questione migranti internazionali
Il documento dedica ampio spazio, poi, ai flussi migratori verso l'Europa. Nel 2024 il continente ospitava circa 90 milioni di migranti internazionali, concentrati soprattutto nell'Europa occidentale. Cifra che è aumentata in maniera significativa negli ultimi anni: oltre 6 milioni di ucraini hanno ottenuto protezione temporanea, a cui si aggiungono richiedenti asilo, rifugiati, migranti economici e ricongiungimenti familiari provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa, America Latina e Caraibi.
Radicalizzazione e tensioni sociali
L'intelligence americana mette in guardia anche su un altro fenomeno che considera in crescita: la vulnerabilità di alcuni giovani immigrati alla radicalizzazione politica e religiosa. Il report indica tra le cause principali la scarsa integrazione sociale e le limitate opportunità lavorative in alcuni paesi dell'Ue, combinate con differenze culturali e religiose profonde. Si segnalano aumenti degli atti di terrorismo, della violenza contro le donne e dell'antisemitismo tra immigrati provenienti da paesi islamici. Una delle conseguenze dirette, secondo il documento, è la crescita del sentimento anti-immigrazione tra gli elettori europei. Il report cita anche la presenza in Europa di movimenti islamici legati ai Fratelli Musulmani e avverte che gruppi terroristici hanno usato il conflitto tra Hamas e Israele come leva per pianificare attacchi contro obiettivi cristiani ed ebrei sul territorio europeo.
Il caro-energia frena la difesa
Sul fronte economico, il rapporto descrive una situazione ancora segnata dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dalle politiche fiscali adottate durante la pandemia. I prezzi elevati dell'energia e l'inflazione continuano a frenare la crescita, rendendo più difficile per i governi europei — già appesantiti da deficit e debiti elevati — onorare i nuovi impegni in materia di spesa militare. Il documento nota però che un aumento dei budget per la difesa potrebbe rafforzare l'industria militare su entrambe le sponde dell'Atlantico, in linea con le pressioni dell'amministrazione Trump sugli alleati europei.
Un mondo sempre più complesso
In chiusura, il rapporto allarga lo sguardo al quadro globale. La frammentazione economica è in aumento, i conflitti armati si moltiplicano e tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica stanno ridisegnando gli equilibri della sicurezza internazionale. Ma l'intelligence americana avverte anche di non cedere alla tentazione di considerare ogni crisi nel mondo come una minaccia diretta per gli Stati Uniti. La priorità, si legge nel documento, è agire con prudenza, cercare soluzioni condivise e non sottovalutare le minacce reali alla libertà e agli interessi americani.