Assegno unico, calano richieste e importi | A chi spetta e quando arrivano i pagamenti a luglio: le date

Negli ultimi mesi l'assegno unico universale ha registrato una minore partecipazione delle famiglie e un calo degli importi medi. I nuclei che ricevono il contributo sono scesi per la prima volta sotto la soglia dei sei milioni. L'assegno è stato ricalcolato adeguandolo all'inflazione, ma i risultati non hanno confermato le aspettative. Le prossime date di pagamento sono fissate tra il 15 e il 18 luglio per chi è già percettore e non ha comunicato modifiche dello stato di famiglia.