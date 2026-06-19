Condizionatore: come usarlo al meglio ed evitare bollette roventi

3. Non esiste solo la modalità raffreddamento - I condizionatori moderni non sono dotati solamente della funzione di raffreddamento, ma anche di modalità come deumidifica o sleep. Optare per queste funzioni può ridurre i consumi rispettivamente fino al 13% e al 10%. Utile, inoltre, anche la modalità eco o risparmio energetico, che prevede una riduzione della potenza e una regolazione più efficiente della temperatura.

4. Pianificare il freddo - I moderni condizionatori sono dotati di timer che consente di impostare l’orario di accensione e di spegnimento dell’apparecchio. Programmare il condizionatore in base alle nostre abitudini di vita ci può aiutare gestire al meglio la temperatura in casa e a risparmiare denaro.

5. Attenzione alla temperatura – Per combattere il caldo estivo non è necessario creare il gelo in casa; inoltre impostare una temperatura troppo bassa fa male alla salute, oltre che al portafogli. Il valore ideale si aggira attorno ai 24-26°C, comunque con una differenza non superiore ai 6°-8°C rispetto all’esterno.

6. La manutenzione è risparmiosa - Anche per i climatizzatori, la manutenzione è fondamentale per ottenere efficienza e riduzione dei consumi. La pulizia regolare dei filtri e delle ventole, facilmente eseguibile anche in autonomia, e una manutenzione periodica svolta da professionisti del settore garantiscono risparmi fino all’8%.

7. Finestre, tende e persiane - Ci sono anche semplici comportamenti e accortezze che possiamo introdurre per evitare sprechi. Ad esempio, verificare che porte e finestre della stanza in cui è in funzione il condizionatore siano ben chiuse e, nelle ore più calde, abbassare tende o persiane: questo aiuterà a rinfrescare l’ambiente in tempi più brevi e con un minore utilizzo di energia. A conti fatti, ciò consente di risparmiare fino al 6%. Quando invece l’aria esterna è più fresca di quella interna, ovvero di mattina presto e dopo il tramonto, è consigliabile aprire le finestre per sfruttare la ventilazione naturale e arieggiare le stanze.

8. Il verde è un alleato importante - Chi ha un balcone o un davanzale può farsi aiutare da piante a foglia larga: non solo miglioreranno la qualità dell’ambiente, ma contribuiranno ad assorbire calore e creare un microclima più fresco davanti alle nostre finestre, alleggerendo così il lavoro del condizionatore.

9. Attenzione all’installazione - Per scongiurare dispersioni di energia, è essenziale isolare termicamente i tubi del circuito refrigerante presenti fuori dall’abitazione. All’interno della casa, invece, è raccomandabile non installare il climatizzatore vicino a fonti di calore come forni, lampade o TV, che influenzerebbero la percezione della temperatura da parte dell’unità.