Cambio di stagione a prova di sprechi: i cinque trucchi per risparmiare in bolletta con l'arrivo dell'estate

Di fronte all'afa e al caldo di queste settimane, il cambio di stagione non è più rimandabile. Se fino a poche settimane fa era possibile procrastinare una delle attività più noiose, il clima ormai pienamente estivo rende necessario fare spazio nell’armadio a t-shirt, abiti leggeri e capi adatti alla stagione calda. Ma non tutti i mali vengono per nuocere: secondo Pulsee Luce e Gas, questa incombenza può trasformarsi in un’occasione utile non solo per riorganizzare la casa, ma anche per adottare comportamenti capaci di ridurre i consumi energetici.