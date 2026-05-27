Fermo, trova vecchi libretti bancari nella scatola dei biscotti: potrebbero valere una fortuna

La donna ha chiesto assistenza legale per capire se effettivamente i tre libretti possano avere ancora un valore e soprattutto se quest'ultimo possa essere riscosso, dato che i titoli risalgono agli anni sessanta e settanta. Gli importi sembrerebbero a prima vista molto modesti, parliamo di cifre comprese tra mille e cinquemila lire. Ma c'è un però. Secondo una perizia effettuata dai legali dell'associazione a cui si è rivolta la pensionata, il valore attuale dei titoli sarebbe invece notevolmente superiore: il credito complessivo ammonterebbe a circa 73mila euro.