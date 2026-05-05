Auto, costi sempre più alti per l'assicurazione: Napoli la più cara, penalizzati i neopatentati
L'analisi sui costi di gestione dell'auto nelle grandi città italiane di Facile.it evidenzia forti divari territoriali e penalizza soprattutto i più giovani
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Possedere un'auto in Italia è sempre più un lusso. Tra assicurazione, carburante, bollo e manutenzione, la spesa annua può arrivare fino a 4.486 euro. È quanto emerge da un'analisi condotta da Facile.it insieme a Pratiche Auto Online, che ha messo a confronto tre diversi profili di automobilisti in tre grandi città: Milano, Roma e Napoli. Il dato generale mostra una forte variabilità geografica: Milano si conferma la città più economica, mentre Napoli risulta la più cara. Nella città partenopea mantenere un'auto può costare anche oltre mille euro in più rispetto al capoluogo lombardo, a parità di condizioni.
Carburante e manutenzione le voci più pesanti
Per una famiglia con figli, la spesa media annua si attesta intorno ai 3.556 euro. Il carburante rappresenta una delle uscite principali, con oltre 1.200 euro per circa 15.000 km percorsi, seguito dai costi di manutenzione e usura, che superano i 1.300 euro. A incidere in modo significativo è anche l'assicurazione: la presenza di giovani conducenti impedisce spesso di accedere alle polizze guida esperta, facendo salire il premio medio. Le differenze territoriali sono marcate: si passa da poco più di 400 euro a Milano a oltre 1.400 euro a Napoli. Complessivamente, una famiglia spende circa 3.404 euro a Milano, 3.694 euro a Roma e fino a 4.486 euro a Napoli.
Le coppie senza figli hanno costi più contenuti
La situazione cambia sensibilmente per una coppia senza figli. In questo caso, la spesa media annua scende a 2.441 euro, circa il 31% in meno rispetto a una famiglia. Il risparmio è legato soprattutto all'assicurazione: senza giovani alla guida, è possibile accedere a formule più convenienti. Il premio medio si riduce a circa 373 euro, con differenze che restano comunque evidenti tra le città: meno di 300 euro a Milano, quasi mille euro a Napoli. Nel complesso, i costi annui si attestano intorno ai 2.329 euro a Milano, 2.532 euro a Roma e 3.098 euro a Napoli.
Per i neopatentati assicurazione alle stelle
Il quadro più critico riguarda i neopatentati. Per un giovane under 21, il costo medio annuo per mantenere un'auto arriva a 3.226 euro, con l'assicurazione che da sola può superare i 2mila euro. Il divario territoriale è ancora più evidente: a Milano la spesa media è di circa 2.700 euro, mentre a Napoli sale fino a 4.139 euro, segnando un incremento del 53%. Il motivo principale è legato alla classe di merito iniziale e all’età del conducente, fattori che fanno lievitare il premio assicurativo. Tuttavia, esistono margini di risparmio: sfruttando la cosiddetta RC familiare, i giovani possono ereditare una classe di merito più favorevole e ridurre sensibilmente i costi.
Le differenze territoriali pesano sempre di più
Dall'analisi emerge chiaramente come la città di residenza incida in maniera determinante sul costo complessivo dell'auto. Napoli risulta sistematicamente la più cara, soprattutto per quanto riguarda l’assicurazione, mentre Milano si conferma la più conveniente.
Come risparmiare sull'auto?
Secondo gli esperti, l'assicurazione rappresenta una delle voci su cui è più facile intervenire. Confrontare le offerte di più compagnie e scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze può fare la differenza, soprattutto per i profili più penalizzati come i neopatentati.