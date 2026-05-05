Il quadro più critico riguarda i neopatentati. Per un giovane under 21, il costo medio annuo per mantenere un'auto arriva a 3.226 euro, con l'assicurazione che da sola può superare i 2mila euro. Il divario territoriale è ancora più evidente: a Milano la spesa media è di circa 2.700 euro, mentre a Napoli sale fino a 4.139 euro, segnando un incremento del 53%. Il motivo principale è legato alla classe di merito iniziale e all’età del conducente, fattori che fanno lievitare il premio assicurativo. Tuttavia, esistono margini di risparmio: sfruttando la cosiddetta RC familiare, i giovani possono ereditare una classe di merito più favorevole e ridurre sensibilmente i costi.