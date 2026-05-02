Diesel e benzina: cosa cambia con il nuovo taglio delle accise

La premier Giorgia Meloni ha spiegato il motivo della differenza tra gasolio e benzina: "C'è una sproporzione importante fra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 centesimi al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante". E ha aggiunto: "Poi si vedrà, in base a come evolverà la situazione internazionale". Di certo "non posso dire che ci sarà un taglio strutturale, con una situazione economica che a occhio non sarà facilissima".