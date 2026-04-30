Cdm, prorogato di tre settimane il taglio delle accise sui carburanti | Via libera al Piano Casa: "Verranno rigenerati 60mila alloggi popolari"

"Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre tre settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C'è una sproporzione importante fra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%; il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 centesimi al litro)", ha detto Meloni. Discorso diverso, invece, per la benzina, il cui taglio è stato "diminuito a 5 centesimi, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante", ha aggiunto.