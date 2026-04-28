Decreto Primo Maggio, incentivi a chi assume e lotta al caporalato: ecco cosa prevede il testo

La novità più rilevante del testo è la norma che prevede che "l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo "Tec" definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento". Una modalità, quest'ultima, che assicurerebbe a tutti i lavoratori di una categoria il Tec (comprensivo delle voci che si sommano ai minimi di retribuzione) individuato di fatto dai contratti firmati da Cgil, Cisl e Uil, che il decreto definisce "salario giusto". La limitazione dei bonus alle aziende che applicano il cosiddetto "salario giusto" renderebbe, di coneguenza, poco conveniente ricorrere ai "contratti pirata".