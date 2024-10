Rider, in arrivo le nuove leggi Ue: più diritti e tutele per i lavoratori

Svolta nella "Gig economy" con l'ultimo via libera alla direttiva rider. Dopo il negoziato di mesi e un accordo già raggiunto in primavera, gli Stati Ue hanno approvato la nuova normativa sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Il voto conferma l'intesa dunque per garantire trasparenza nell'uso degli algoritmi sul posto di lavoro e riconoscere per la prima volta più tutele a un comparto che occupa, secondo le stime, oltre 30 milioni di persone nell'Unione europea: autonomi a chiamata o parasubordinati che vanno dai tassisti, ai rider per le consegne dei pasti, dai lavoratori a domicilio, passando per babysitter, operatori sociosanitari e badanti e molti altri ancora.