Napoli, rider muore travolto da un suv contromano guidato da un inglese

Autiero è stato centrato in pieno ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati la polizia stradale e gli operatori del 118 che hanno cercato di soccorrerlo, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata per chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Il veicolo, secondo quanto emerso finora, era stato preso a noleggio da un gruppo di inglesi venuti in Italia in vacanza.