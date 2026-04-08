Senato, il decreto bollette è legge: cinque miliardi contro il caro energia

Via libera dell’aula del Senato al decreto bollette. Il testo, approvato con la fiducia posta dal Governo, diventa legge in seconda lettura senza modifiche rispetto alla Camera. I voti favorevoli sono stati 102, i contrari 64, due gli astenuti. Il provvedimento mette in campo circa cinque miliardi di euro. L’obiettivo è sostenere famiglie e imprese alle prese con l’aumento dei costi dell’energia.