Crisi energetica e spettro DaD a scuola: due studenti su tre dicono "no"

Ma come reagirebbero i diretti interessati se la situazione degenerasse e si facesse strada tale prospettiva? Il portale Skuola.net è andato a chiederglielo, tramite un instant poll svolto attraverso le sue pagine social, che ha visto il coinvolgimento di oltre 1.500 studenti. E i numeri parlano chiaro: la maggioranza dei ragazzi rigetta categoricamente l'idea di tornare a fare lezione dietro uno schermo.